Koskenselälle valmistuu frisbeegolfrata

15.11.2018

Kaikille avoin ja ilmainen yhdeksänväyläinen frisbeegolfrata on käytössä ensi kesänä Koskenselällä leirintäalueen vieressä. Sen toteuttaa yrittäjä Pasi Partanen yhdessä kunnan ja seurakunnan kanssa.

Radan suunnittelutyö on parhaillaan käynnissä. Suunnittelija Ville Nivalainen sanoo, että maasto on frisbeegolfradalle erittäin hyvä.

-Kyseessä on kuiva kangasmetsä, jossa puusto on suhteellisen kevyttä, mutta mukavan tiheää. Tällainen alue on frisbeegolfin metsäradalle melko ideaali, kertoo Nivalainen.

Luet tänään ilmestyneestä Puumala-lehdestä aiheesta lisää.