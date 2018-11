Jouluvalojen asennus alkoi

14.11.2018

Ylätori muuttui maanantaina rakennustyömaaksi, kun kaivinkoneella alettiin kaivamaan paikkaa uusille valaisinpylväille, joihin saadaan samalla myös uudet jouluvalot.

Torin reunoille asennetaan kaikkiaan kymmenen uutta valaisinpylvästä. Torin keskellä olevat vanhat autojen kolhimat valaisinpylväät poistetaan, jonka myötä tila avartuu entisestään.

Tori on kivetyksen alta täynnä sähkökaapeleita, jonka vuoksi pylväiden jalustat joudutaan valamaan paikoilleen. Samoin torin ylälaidan maapohja on kalliota, joten neljän valaisimen jalustojen paikat on jouduttu louhimaan kallioon.

Maansiirtotyöt valmistuvat perjantaina. Mäntyharjulla valmistettavien uusien puupylväiden toivotaan saapuvan marraskuun aikana, jotta kaikki työt ehditään saada valmiiksi ennen joulun avajaisia, joita vietetään 8. joulukuuta.

Valaistuksen uusinta ja jouluvalot maksavat yhteensä noin 40 000 euroa.