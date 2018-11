Neiti X ei valinnut Markus Patrikaista

9.11.2018

Torstai-illan Napakympissä löytyi vielä hurmaavampi laulaja kuin Markus Patrikainen, sillä laulamisesta viehättynyt neiti X valitsi Herra C:n eikä herra A:n paikalla istunutta Patrikaista, vaikka tämä hyvin veti parit Dingon, Pave Maijasen ja Juicen laulujen alkurivit. Ensimmäisen luokan opettajana yhtenäiskoululla toimiva Patrikainen harrastaa karaokea.

Tosimielellä ohjelmaan tullut neiti X olisikin ollut luokanopettaja Patrikaiselle hyvää seuraa, sillä neiti asuu Savonlinnassa ja voisi olettaa, että ammattinsa puolestakin töitä olisi saattanut Puumalasta löytyä. Hän on lähihoitaja. Nyt kuitenkin ainakin toistaiseksi jäävät uudet ekaluokkalaiset syntymättä Puumalaan

Rakkaudesta Markus Patrikainen puhui isoilla kirjaimilla, kun neiti X:n esiliinana toiminut veli kysyi, mitä rakkaus merkitsee. Juuri hän mainitsi, että siskonsa on etsimässä tv-ohjelmassa tosi rakkautta.

-Rakkaus on vahva sana. Rakkaus on iso asia. Se merkitsee kahdenkeskistä luottamusta, toisiinsa kunnolla tutustumista. Ei voi heti sanoa, että olisi rakkautta, ihastua voi kyllä, pohdiskeli Patrikainen.

Markus Patrikainen nosti ohjelmassa esiin Puumalaa ja vastasi kysymykseen, mikä kotikaupungissasi tekee sinut ylpeäksi, että ”iloiset ja lupsakat ihmiset, kaunis luonto ympärillä”.

Napakympissä kolmea matkatarjokasta analysoi vastausten jälkeen ”riihimäkeläinen perheenäiti” eli näyttelijä Niina Lahtinen, joka ainakin aiemmin vietti aikaa Puumalassa ex-puolisonsa Aku Hirviniemen kanssa.

Patrikaista Lahtinen kommentoi, että nyt pitäisi saada syntyvyyttä lisää Puumalaan ja että siitä vaan laulamaan paikalliseen karaokea.

-Herra A on fiksu ja syvällinen, kommentoi Lahtinen.

Markus Patrikaisen matkakäärössä oli reissu Vanajanlinnaan Hämeenlinnaan, napakympiksi osoittautuneella parilla Fuengirolaan.

Napakymppi nähtiin tv-kanavalla Nelonen.

Kari Kauppinen