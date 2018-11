Markus Patrikainen on mukana Napakympissä

8.11.2018

Yhtenäiskoulun ykkösluokan opettaja Markus Patrikainen nähdään tänä iltana televisiossa Napakymppi -ohjelmassa. Salassapitovelvollisuuteen vedoten mies ei saa kertoa ohjelman kuvauksista yhtään mitään, mutta Ruutu+ -sovelluksessa nyt jo katsottavana olevasta Savolaiset laulajat -jaksosta selviää, ettei hän istunut ohjelmassa herra X:n paikalle, vaan on mukana kilpailijana.

Patrikainen eli herra A sanoo, että osallistuminen leikkimieliseen parinhakuohjelmaan tuli hänelle itselleen hieman yllätyksenä, sillä ilmoittautumisen oli hoitanut hänen ystävänsä.

-Oli tämä sellainen puoliyllätys. Kaveri kylläkin soitti ja varoitti ennakkoon, että hakemus on lähetetty. Ajattelin, että voi hyvänen aika. Jos hän on kerran hoitanut ilmoittautumisen, niin pitäähän sitä lähteä ja heittäytyä mukaan, hän sanoo iloisesti.

Patrikainen kertoo, että työkaverit tietävät asiasta ja odottavat jo innolla illan jaksoa. Oppilaille hän ei ole asiasta maininnut, vaikka ainakin osa lapsista tuntuu tietävän tästä.

-Huhut ovat liikkuneet. Voi olla, että joku on nähnyt minut ohjelman mainoksessa. Pari lasta on tullut kertomaan, että he aikovat katsoa ohjelman yhdessä vanhempiensa kanssa. Saavat samalla valvoa vähän pidempään, Patrikainen naurahtaa.

Napakymppi tulee Neloselta kello 21.