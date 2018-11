6.11.2018

Maanantain ja tiistain välisenä yönä kello 4.30-5.15 käytiin Airokujalla sijaitsevassa veneenhuoltohallissa sisällä luvatta etsimässä ilmeisestikin rahaa. Sisään on menty rikkomalla ikkuna.

Tunkeutuja on tallentunut tunnistettavasti valvontakameraan.

Mitään murtautuja ei ole vienyt mukaansa.

Myös viime yönä Kirkonkylän keskustassa on Kynsistudion ovea väännetty sorkkaraudalla niin, että sisään oli päästy. Varkaan mukaan lähti pohjakassana ollut 50 euroa.

Kari Kauppinen