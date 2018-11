Ilmatieteen laitos varoittaa: Tienpinnat voivat paikoin olla liukkaita

5.11.2018

Ilmatieteen laitos varoittaa tienpintojen jäätymisestä, vaikka lämpötila on plussan puolella.

-Yöllä on ollut selkeää, vaikka nyt onkin jo pilvistä. Tienpinta on käynyt pakkasen puolella yöllä, sanoo päivystävä meteorologi Anja Häkkinen Ilmatieteen laitokselta.

Lämmin kostea ilmamassa on parhaillaan Etelä-Savon yllä.

-Tielämpötilat näyttävät olevan plussan puolella jo nyt Etelä-Savon puolella, mutta kosteutta voi olla tiellä ja tien pinta jäähtynyt, sanoo Häkkinen.

Varoitus on voimassa kello 10 saakka, jolloin tilanne päivitetään uudelleen.

Kari Kauppinen