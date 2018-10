Matias Hilden lähtee ehdolle eduskuntavaaleihin

27.10.2018

Puumalan kunnasta virkavapaalla oleva kunnanjohtaja Matias Hilden, 31, lähtee ensi kevään eduskuntavaaleihin.

Hilden on ehdolla keskustan listalla. Vaalien varsinainen äänestyspäivä on 14. huhtikuuta 2019.

Keskustan Puumalan paikallisyhdistys on ehdottanut Hildenin nimeämistä ehdokkaaksi Kaakkois-Suomen vaalipiiriin.

Tällä hetkellä Hilden toimii kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk.) erityisavustajana. Siinä tehtävässä hän on ollut reilun vuoden.

-Erityisavustajana olen viime ajat työskennellyt valtakunnan päätöksenteon ytimessä, ja saanut paljon pyyntöjä lähteä itsekin ehdokkaaksi eduskuntaan. Eduskunnassa voi asiaosaamisella ja pitkäjänteisellä työllä vaikuttaa merkittävästi Suomen ja kotiseutumme asioihin. Uskon, että minulla on tähän työhön annettavaa omilla ajatuksillani, osaamisellani, kokemuksellani ja arvoillani, sanoo Hilden.

-Erityisen huolissani olen oman alueemme, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan, väestö- ja talouskehitystä, joka vaatii selvästi aiempaa enemmän myös valtakunnallista huomiota.

-Ehdokkaaksi lähtemisen tueksi olen myös laatinut oman kymmenen kohdan työlistan niistä asioista ja arvoista, joiden puolesta haluan tehdä töitä ja vaikuttaa.

Matias Hilden on siis ehdolla Kaakkois-Suomen vaalipiirissä, jossa vapautuu iso kasa ääniä, sillä asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) asettuu ehdolle Helsingissä eikä Kaakkois-Suomessa.

Tiilikainen sai edellisissä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 9 193 ääntä ja tuli valituksi.

Vaalipiiri kattaa Etelä-Savon maakunnan, Etelä-Karjalan maakunnan ja Kymenlaakson maakunnan alueet.

Keskustan Itä-Savon piiri nimeää ehdokkaitaan piirikokouksessa 15. marraskuuta.

Vaaleissa valittujen edustajien toimikausi alkaa valtakirjojen tarkastuksella 23. huhtikuuta ensi vuonna ja valtiopäivien avajaisia vietetään 25. huhtikuuta.

Matias Hildenin virkavapaus kunnanjohtajan virasta jatkuu 30.4.2019 saakka. Puumalan kunnanjohtajana Hilden aloitti vuonna 2011. Hilden on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri Tampereen yliopistosta.

Hilden julkisti ehdokkuutensa Sulkavalla Keskustan piirien yhteiskokouksessa lauantaina ennen puoltapäivää.

Kari Kauppinen