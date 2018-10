Mitä jos Puumala-lehti ilmestyisikin jo keskiviikkona?

4.10.2018

Puumala-Seurassa mietitään parhaillaan, että lehti ilmestyisi vuoden 2019 alusta keskiviikkoisin eli päivää nykyistä aiemmin. Syy mahdolliseen ilmestymispäivän muutokseen on Postin käytäntö jakaa torstaina ilmestyvät paikallislehdet pääsääntöisesti vasta perjantaisin niin sanotussa etäjakelussa eli esimerkiksi Puumala-lehden osalta silloin, kun lehti menee lähikaupunkeihin saati kauemmaksi.

Kyseinen tapa on ollut käytössä jo pari vuotta. Siksi lehti tulee eri puolilla Suomea vasta perjantaina. Toki osa saa lehden kauempana Puumalastakin torstaisin. Asia on kirjattu lehden kustantajan Puumala-Seuran ja Postin jakelusopimukseen. Käytännössä kyse on Postin sanelukirjauksesta, johon ei sopimuskumppaneilla ole mahdollisuutta vaikuttaa. Käytäntö koskee kaikkia etäjakelussa olevia paikallis- ja sanomalehtiä.

MIKÄLI ilmestymispäivä muuttuu, lehti jaettaisiin kirkonkylällä edelleen varhaisjakelussa, keskiviikkoaamuisin. Muualla se tulisi parhaimmillaan kirjepostin mukana keskiviikkona. Eli varmastikin nykyisen käytännön mukaan eli jos lehti tulee nyt kotiin ilmestymispäivänään, ei ole mitään syytä, miksi käytäntö muuttuisi. Puumalasta kauempana asuville lehti jaettaisiin todennäköisesti torstaina, kuten Posti lupaa, että se jakaa lehden pääsääntöisesti päivää ilmestymispäivän jälkeen. Lehdet ovat usein jaettavissa eri postitoimialueilla jo ilmestymispäivän aamuna. Asiasta kannattaa huomauttaa omalle jakelijalle tai alueen postitoimipaikan päällikölle.

TÄLLÄ hetkellä Posti ei pysty täysin sopimuksessa kirjattuun käytäntöön, vaan osa lukijoista saa lehden vasta maanantaina. Mikäli lehti ei ole tullut vielä maanantainakaan, sen saapuminen viivästyy monin paikoin jopa keskiviikkoon, sillä tiistaina Posti ei kirjepostia, johon Puumala-lehtikin kuuluu, pääsääntöisesti jaa. Myös perjantaijako on ongelmallinen monelle tilaajalle, sillä posti saatetaan jakaa myöhään iltapäivästä tai illalla, jolloin esimerkiksi Puumalan-asunnolleen viikonlopuksi lähteneet eivät ehdi saada omaa lehteään. Näihin ongelmiin lehden ilmestymispäivän muutos toisi ainakin osaratkaisun, sillä silloin valtaosa tilaajista saisi lehden keskiviikkona tai torstaina.

MITÄ mieltä olet, jos lehti ilmestyisi jo keskiviikkoisin? Kerro mielipiteesi, niin teemme asiasta lopullisen päätöksen loka-marraskuussa. Voit soittaa, tekstata tai laittaa viestin WhatsAppiin päätoimittajalle 040 1386 332 tai lähettää sähköpostia: kari.kauppinen@ puumalalehti.fi.

VARHAISJAKELUSSA on jo muutoksia. Posti on päättänyt syyskuussa, että lehteä ei jaeta ovelle rivi- ja omakotitaloissa ilman lisämaksua, vaan lehti menee esimerkiksi rivitaloissa laatikkoriviin. Kotioven luukkuun sen saa päiväkannossa.