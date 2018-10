Omatoimikirjasto otettiin käyttöön

3.10.2018

Kirjastossa vietettiin tänään omatoimikirjaston avajaisia. Kirjastossa oli puolilta päivin runsaasti asiakkaita ja moni kävi hakemassa lainaamisen yhteydessä myös omatoimikirjaston käyttöön tarvittavat tunnukset.

Virallisten aukioloaikojen ulkopuolella ja kirjaston ollessa suljettu, asiakas pääsee lainaamaan kirjoja kirjastokortin avulla. Kun ulko-ovi on kiinni, kirjastokorttia näytetään ulkona olevalle lukulaitteelle ja näppäillään nelinumeroinen tunnusluku, jotta ovi aukeaa.

-Tunnusluvun ja käyttöoikeuden saa kirjastonhoitajalta asiakaspalveluaikana. Omatoimikirjastoa ovat oikeutettuja käyttämään kaiken ikäiset, mutta alle 15-vuotiaalla täytyy olla vanhempien lupa, kertoo Mikkelin Seutukirjastoista vastaava palvelupäällikkö Pirjo Sapman.

JOKAISEN sisääntulijan tulee kirjautua erikseen omalla kirjastokortilla, paitsi pienten lasten, jotka tulevat huoltajan seurassa. Omatoimiaikana sisälle kirjautunut asiakas on myös vastuussa samalla ovenavauksella sisään tulleista henkilöistä.

KIRJASTON omatoimiaika on maanantaista perjantaihin kello 9-20 ja sunnuntaisin kello 9-14. Kirjastosta on poistuttava ennen omatoimiajan päättymistä. Kirjastossa on tallentava kamera- ja kulunvalvonta.

Henkilökunta on paikalla maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-16, keskiviikkoisin kello 11-18 ja lauantaisin kello 9-14. Lainaus- ja palautusautomaattia voi käyttää myös näinä aikoina.

Luet omatoimikirjaston asiakkaiden käyttäjäkokemuksista ensi viikon lehdestä.