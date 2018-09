Myrskypuuskat voimistuvat iltapäivällä

27.9.2018

Etelä-Savon pelastuslaitos on nostanut johtamisvalmiutta ja Järvi-Suomen Energia on siirtynyt suurhäiriötilaan saapuvan myrskyn vuoksi. Ennusteiden mukaan päivän aikana odotettavissa voimakkaita myrskypuuskia ja -vahinkoja ja pahimmillaan myrsky raivoaa Järvi-Suomessa puolen päivän aikaan.

Järvi-Suomen Energia tiedottaa, että maastossa työskentelee tällä hetkellä noin 100 asentajaa, jotka ovat sijoittuneet alueellisesti niin, että valmius käynnistää viankorjaus on ripeää. Muissa suurhäiriötehtävissä työskentelee tällä hetkellä noin 30 henkilöä. Myrskyn laannuttua myös helikopteri on valmiudessa nousta ilmaan tarkastamaan tilannetta.

Tällä hetkellä keskijänniteverkossa on noin 2 300 sähkötöntä asiakasta. Puumalassa vika- ja työkeskeytysten piirissä on reilut 90 asiakasta. Eniten sähköttömiä asiakkaita on Hurissalon alueella.

Järvi-Suomen Energian vikapalvelunumeroon 0800 90440 kannattaa soittaa vain, jos tietää vian aiheuttajan, kuten sähkölinjaan nojaavan puun.