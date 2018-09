Tutkapanta pelasti Lulu-koiran suden suusta

17.9.2018

Tutkapanta pelasti suomenpystykorva Lulun suden suusta Karhukosken kämpän maastossa lähellä Lieviskää sunnuntaiaamuna. Kymmenkuinen koiranpentu löytyi suo-ojasta, jossa se makasi pää hädin tuskin veden pinnalla.

-Päästin koiran aamulla pissalle, ja läksin keittelemään puuroa ja kahvia Karhukosken kämpällä yöpyneille nuorille metsästysleiriläisille, kertoi leirillä pystykorvansa kanssa koiraohjaajana toiminut Tanja Raivio.

KOIRAA alettiin kaipailla aamupalan jälkeen, kun mukana ollut vanhempi koira oli jo ilmestynyt pihalle, mutta nuori koira ei. Raivion puoliso Antti Laine paikansi koiran sijainnin tutkan avulla.

-Pennulla on pidetty kaiken varalta tutkapantaa yötä päivää, ja nyt se kirjaimellisesti pelasti sen hengen. Pannan avulla koira löytyi läheisestä suo-ojasta. Se oli aivan shokissa, kertasi Tanja Raivio tapahtumien kulkua.

Säikähtäneen koiran pää oli juuri ja juuri veden pinnalla eivätkä takajalat kantaneet, joten se piti kantaa pois metsästä.

SÄIKÄHTÄNYT koira tutkittiin välittömästi, ja sen nahkasta löytyi yksi syvä reikä. Sen sijaan pannassa olevista gps-paikantimen kotelosta ja patterikotelosta löytyi useita hampaanjälkiä.

-Kotelot sattuivat olemaan kurkun ja niskan kohdalla eli juuri siellä, mistä susi tarttui koiraa kiinni, ihmetteli Tanja Raivio hyvää tuuria. Hänen mielestään kyse on suorastaan ihmepelastumisesta.

Koira käytettiin eläinlääkärin päivystyksessä Parikkalassa saakka. Siellä se haava tutkittiin ja puhdistettiin, ja koiralle annettiin antibioottipistos. Lisäksi sille määrättiin viikon mittainen vahva antibioottikuuri.

-Koira on toipunut fyysisesti hyvin, mutta on vielä arvoitus, tuleeko siitä enää metsätyskoiraa. Säikähdys on voinut jättää koiraan jälkensä niin ettei se kykene enää metsästyspuuhiin, Raivio miettii.

IKÄVÄ episodi sattui Karhukosken kämpällä pidetyllä nuorten metsästysleirillä. Osa nuorista oli lähtenyt jo metsään, mutta muutama nuori oli vielä paikan päällä kämpillä, kun haavoittunut koira kannettiin sisään.

-He olivat tietysti järkyttyneitä tästä viimeisen leiripäivän käänteestä. Olimme puhuneet, että koiralla metsästettäessä metsässä on aina omat riskinsä. Nyt riski sitten ikävä kyllä konkreettisesti toteutui, Tanja Raivio harmitteli.

-Onneksi tämä päätyi näin ja Lulu sai toisen elämän. Tulimme eläinlääkärissä käynnin jälkeen vielä takaisin kämpille näyttämään koiraa.

-Ikävältä tuntui suoraan sanoen sekin, että sudet ulvoivat kolmesta suunnasta tapahtuneen jälkeen. Kyse lienee pentulaumasta.

Tiina Kukkonen