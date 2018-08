Päätoimittajan mielipide: Kantatiellä viikko sitten tapahtuneessa onnettomuudessa on vain uhreja

26.8.2018

Kantatie 62:lla viikko sitten sunnuntaina sattuneessa liikenneonnettomuudessa on vain uhreja. Kahden auton yhteentörmäyksessä peruuttamattomin tapahtuma on tietysti 16-vuotiaan tytön kuolema. Neljä muuta loukkaantuivat.

Näyttää selvältä, että onnettomuus johtui siitä, että Puumalasta Mikkelin suuntaan ajanut kuljettaja ajautui jostakin syystä kilometrin suoran päässä vastaantulevien kaistalle.

Vaikka tapaus tulee aikanaan siirtymään poliisitutkinnan päätyttyä syyttäjälle syyteharkintaan ja siitä hyvin todennäköisesti oikeuteen, on onnettomuuden jäljiltä vain uhreja.

Ihmiset reagoivat traagisiin tilanteisiin kukin omalla tavallaan. Harjoitusta ei tällaiseen useinkaan ole. Onnettomuudessa lapsensa ja ystävänsä menettäneet tarvitsevat kaiken tuen surussaan ja siitä toipumiseen.

Tukea tarvitsee myös kolarin aiheuttanut kuljettaja. Tuskinpa meistä kukaan voi aavistaa ja tuntea sitä, mitä hänen mielessään liikkuu tällaisen jälkeen.

Miksi-kysymykset pyörivät molemmissa autoissa olleiden ja heidän läheistensä mielessä. Ei ole vastausta. Syy onnettomuuteen voi tutkinnassa löytyä, mutta silti miksi-kysymys jää jäljelle. Muuta tietä ei ole kuin saada se haalenemaan. Se ei menehtyneen muistoa tahraa.

Anteeksi antaminen on varmasti vaikeaa.

SAMALLA kyseinen kolari muistuttaa meitä kaikkia siitä, miten sekunnin murto-osassa kaikki, ihan kaikki, voi muuttua. Liikenteessä ei voi koskaan olla liian varovainen. Se kannattaa muistaa esimerkiksi silloin, kun seuraavan kerran jää jumiin alinopeutta ajavan perään.

Juuri onnettomuussunnuntaina eräs autoilija pyyhälsi kantatiellä Särkirannan risteyksessä kolmen auton ohi keltaisten viivojen alueella. Jos risteyksestä olisi tullut joku, yhtä välinpitämätön, olisi siinäkin nähty pahaa jälkeä. Tässä tapauksessa ei ollut kyse alinopeudesta, vaan perässä tulijan kiireestä, syystä tai toisesta.

Eiliseen swimrun-kilpailuun osallistui viitostien peräänajokolarissa tällä viikolla mukana ollut. Auto oli mennyt lunastuskuntoon.

On aivan varmaa, että liikenteessä vältytään päivittäin vakavilta onnettomuuksilta silkalla tuurilla. Se sekunnin murto-osa, jossa onnettomuus syntyy, on ajoissa tai myöhässä; ainakin ollut vielä tähän asti. Ei ole muuta tietä kuin maltti ja vastuu, liikenteessä ja toistemme kohtaamisessa. Pidetään yhdessä kiinni hauraista hetkistämme.

Kari Kauppinen