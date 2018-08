Kunta pysyy arvioidussa budjetissa

23.8.2018

Puolen vuoden tulot ja menot on laskettu ja kunnanhallitus kävi niitä läpi viime maanantaina pidetyssä kokouksessa. Kunnan vuosikate oli kesäkuun lopussa noin 624 000 euroa ja tilikauden ylijäämä 315 700 euroa.

Tuoreimmasta Puumala-lehdestä selviää, miltä talousluvut ovat näyttäneet vuosi sitten vastaavana ajanjaksona.

Vs. kunnanjohtaja Niina Kuuvan johdolla on tarkasteltu myös Essoten erikoissairaanhoidon laskutusta ja lehdessä kerrotaan, mihin palveluihin rahaa on mennyt tässä vaiheessa eniten.