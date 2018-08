Yksi kuoli ja neljä loukkaantui vakavasti liikenneonnettomuudessa kantatiellä

19.8.2018 klo 18.20

Kahden henkilöauton nokkakolarissa kuoli yksi henkilö. Neljä muuta autoissa ollutta loukkaantuivat vakavasti.

Onnettomuus tapahtui Reimaniementien risteyksen kohdalla.

Kolaripaikka on Lietveden kioskilta Mikkeliin päin aukeavan seuraavan pitkän suoran päässä.

Etelä-Savon pelastuslaitos sai hälytyksen nokkakolarista kello 15.30.

Molemmat ajoneuvot vaurioituivat onnettomuudessa pahoin.

Tie jouduttiin sulkemaan kokonaan liikenteeltä noin tunnin ajaksi pelastustöiden vuoksi, mutta nyt toinen kaista on auki. Poliisi ohjaa liikennettä onnettomuuspaikalla.

Alueella on 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus.

Pelastustöihin osallistui useita ensihoidon ja pelastustoimen yksiköitä. Myös pelastushelikopteri saapui onnettomuuspaikalle. Paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä Puumalan, Mikkelin ja Sulkavan paloasemilta.

Itä-Suomen poliisi on aloittanut onnettomuuteen johtaneiden syiden selvittämisen.

