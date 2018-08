19.8.2018 klo 16.25

Kantatie 62:lla on sattunut kahden auton yhteentörmäys Haukkoniemen kohdalla.

Kolaripaikka on Lietveden kioskilta Mikkeliin päin aukeavan seuraavan pitkän suoran päässä.

Onnettomuuden vuoksi kantatie on suljettu ainakin tunnin ajan, mahdollisesti useamman tunnin ajan.

