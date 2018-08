Puhdistamatonta jätevettä valui Saimaaseen parin viikon ajan

16.8.2018

Puumalan Vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon prosessihäiriö aiheutti sen, että Saimaaseen valui puhdistamatonta jätevettä parin viikon ajan. Tapaus sattui juhannuksen jälkeen.

-Meillä oli pari viikkoa prosessihäiriö puhdistamolla. Emme saaneet saostusta toimimaan, sanoo Puumalan Vesiosuuskunnan puheenjohtaja Jaakko Kuntonen.

Järjestelmä on nyt kunnossa.

Tuoreessa Puumala-lehdessä on selvitelty, että mikä prosessihäiriön on aiheuttanut, kuinka paljon puhdistamatonta jätevettä ehti kulkea Saimaaseen ja onko siitä aiheutunut jotain haittaa?

Puumalan Vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamolla on ongelmana myös kaikenlaisen rojun kiertäminen putkistossa. Lehdessä kerrotaan, mitä kaikkea ylimääräistä ihmiset laittavat vessanpyttyyn.