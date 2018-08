Seurakunnan ylimmässä johdossa vähintäänkin suuria näkemyseroja

9.8.2018

Kirkkoherra Helena Castrénin haku Haagan seurakunnan kirkkoherran virkaan Helsinkiin on herättänyt keskustelua.

Kirkkoherra tiedotti hausta viime viikon perjantaina.

Puumala-lehti kysyi kirkkovaltuutetuilta mielipidettä siihen, miltä tilanne vaikuttaa, sillä kirkkoherran ja ylimmän luottamusjohdon välillä on ollut vähintäänkin näkemyseroja.

Yhdessä vastauksessa kysymykseen viisi valtuutettua, Aino Keijonen, Sakari Niemi, Minna Korhonen, Esa Karjalainen ja Kaija Huhtinen sanovat muun muassa seuraavaa:

-Seikat, jotka ovat johtaneet luottamuspulaan, ovat kokonaisuudessaan vain asianosaisten tiedossa, koska ylin luottamusjohto on toiminut myös ohi kirkkovaltuuston, eikä edes kirkkoneuvoston jäsenillä ole ollut aina käsitystä, missä mennään.

