Pankkiautomaatti pyritään korjaamaan mahdollisimman pian

9.8.2018

Otto-automaatissa on ollut käyttöhäiriöitä maanantai-illasta alkaen. Raha-automaatti saatiin välillä korjattua ja käteisnostot onnistuivat jonkun aikaa, mutta tällä hetkellä Otto-piste on jälleen pimeänä. Käteisnostoille menevät asiakkaat ovat joutuneet kääntymään Otto-pisteeltä tyhjin käsin pois.

AUTOMATIA Pankkiautomaatit Oy:n käteispalvelujohtaja Harri Pennanen kertoo, että toimintahäiriö johtuu edelleen poikki menneistä tietoliikenneyhteyksistä.

-Tilanne on jossain määrin yhteydessä edellisen tapauksen kanssa. Siellä on tullut taas tietoliikennekatkos automaatille eli linja ei toimi, hän sanoo.

Pennasen mukaan huoltotilaus on tehty heti aamusta.

-Sinne on huoltomies kiirehtimässä paikalle tutkimaan asiaa. Toivotaan, että hän ehtii mahdollisimman pian paikalle ja löytää syyn katkokselle. Ennen sitä ei voida oikeastaan tehdä yhtään mitään mitään. Kiusallista, että se toistuu, Pennanen sanoo.

-Olemme miettineet, että pitäisikö automaatin osalta siirtyä samalla 4G-maailmaan, niin että muutettaisiin tietoliikennetyyppiä mobiiliratkaisuun, joka on nykyisellään vielä luotettavampi, hän lisää.

HARRI Pennanen kertoo, että raha-automaatin ylläpidosta vastaa useampi osapuoli, kuten rahahuoltaja, joka vie automaatille rahaa ja pystyy tekemään myös teknisiä ratkaisuja.

-Rahahuoltaja on käynyt siellä aamulla ja yrittänyt samassa yhteydessä saada asiaa kuntoon. Hän ei ole siinä onnistunut ja sinne tarvitaan nyt teknisempää osaamista ja nimenomaan tietoliikenneyhteyden kimppuun käymistä.

Pennanen pahoittelee vielä tilannetta ja toteaa, että laitteen kuntoon saamiseksi ponnistellaan koko ajan.

LUUKKOLAN kesäasukas Helge Valkonen olisi nostanut käteisautomaatista ruokaostoksia varten 140 euroa.

-Ei se ollut isosta summasta kiinni, mutta kun ei saa sitäkään, hän toteaa.

Valkonen asioi ruokakaupassa pari kertaa viikossa ja maksaa ostokset käteisellä. Hänen kohdallaan raha-automaatissa on ollut ongelmia muutaman kerran vuodessa.

Ongelman koittaessa Valkonen on nostanut rahaa ruokakauppojen kassoilta.

SALEN myymäläpäällikkö Aulikki Lampinen sanoo, että käteisnostojen määrä lisääntyy joka kerta, kun pankkiautomaatti oireilee. Salesta voi nostaa rahaa vain S-pankin tililtä. Hänen mukaansa asiakkaat ovat hyvin tietoisia rahannostomahdollisuudesta ja moni käyttää sitä muutenkin paljon.

K-Market Apajan kassalla työskentelevä Ville Vuori kertoo, että käteisnostoja on tehty muutaman päivän ajan tavallista enemmän.

-Käteisnostomahdollisuus on ostosten yhteydessä 200 euroa, eikä ole väliä minkä pankin kortti on kyseessä, hän kertoo.

Käteistä voi nostaa myös R-kioskilta oston yhtydessä 50 euroa. R-kauppias Mirja Natunen sanoo, että ihmiset ovat hyvin tietoisia nostomahdollisuudesta.

-Jäätelökioskin auki ollessa ihmiset käyvät nostamassa täältä käteistä, koska jäätelökioskilla ei käy pankkikortti, Natunen toteaa.

-Usein lomalaiset tarvitsevat kuitenkin rahaa enemmän kuin 50 euroa, joten he suuntaavat useimmiten suoraan pankkiautomaatille.