Pankkiautomaatti toimii taas

7.8.2018

Otto-automaatissa ollut käyttöhäiriö on saatu korjattua. Automatia Pankkiautomaatit Oy:n käteispalvelujohtaja Harri Pennanen kertoo, että toimintahäiriö johtui poikki menneistä tietoliikenneyhteyksistä. Raha-automaatin näyttö oli käytännössä kokonaan pimeänä.

-Yhteydet pätkäisivät poikki maanantaina illalla ja ne lähtivät jälleen toimimaan tiistaina kello 13.45, Pennanen toteaa.

HARRI Pennasen mukaan vastaavia tapauksia aina silloin tällöin sattuu, eikä kyseessä ole mistään sen dramaattisemmasta asiasta.

-Sinällään kyllä aika harvinaista nykyään. Tietoliikenteen osalta ollaan siirtymässä enemmän 4G-yhteyksiin. Tällaiset kiinteät yhteydet ovat häviämässä ja meilläkin automaattien toiminta on toistaiseksi häiriövapaampaa.

-Sen tarkempaa tietoa, mistä kohtaa kaapeli on katkennut, ei ole käytössä, mutta tietoliikenne siellä on ollut ongelmana.

PAIKKAKUNNAN ainoan raha-automaatin ongelmana on ollut kesän aikana myös se, että rahat ovat päässeet välillä loppumaan. Harri Pennasen mukaan tällaisiin tilanteisiin pystytään varautumaan, vaikka aina siinä ei onnistuta.

-Puumala on yksi tyypillisimmistä kesäpaikkakunnista ja uskoisin, että kesän aikana siellä tapahtumamäärät tuplaantuvat verrattuna normaaliaikoihin. Mutta se kyllä pyritään huomioimaan, hän toteaa.

HARRI Pennanen sanoo, että rahantäyttöjä pystytään lisämään kesän aikana, jotta käteisnostoissa ei olisi ongelmia.

-Jokaisella paikkakunnalla on erilaisia kesätapahtumia ja vaihteluväli on sadasta ihmisestä 100 000 ihmisen välillä. Joskus jos yhden automaatin paikkakunnalla on erittäin iso tapahtuma, meillä ei yksinkertaisesti ole keinoa saada rahoja riittämään ihan loppuun saakka.

Siltakemmakoiden aikaisiin käteisnostoihinkin oli varauduttu.

-Kyllä meidän arvokuljetuksia hoitavilla yhtiöillä on luettelot kaikista kesätapahtumista, jotta he pystyvät ennakoimaan rahantarvetta. He näkevät edellisvuosien ja kuukausien tapahtumat ja kulutusta pystytään arvioimaan edellisvuosien perusteella.

-Välillä kuitenkin sattuu sellaisia ylisuuria hetkiä, joihin ei pystytä ihan vastaamaan. Onneksi ne ovat aika harvinaisia.