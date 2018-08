Siltakemmakoiden teltan rakentaminen alkoi, viime viikolla myytiin yli tuhat lippua

31.7.2018

Viime viikolla Siltakemmakoiden lipunmyynti teki kaikkien aikojen ennätyksen yhden viikon aikana myytyjen lippujen määrässä. Lippuja myytiin yli tuhat.

Tapahtumaan on myynnissä yhteensä 6 500 lippua. Nyt on myyty reilusti yli 2 000 lippua.

-Yhden kerran aiemmin olemme myyneet lipuista puolet etukäteen. Silloin esiintyjänä oli Antti Tuisku, sanoo yrittäjä Pasi Partanen.

-Nyt tavoittelemme tällä tahdilla samaa.

-Olemme ihmetelleet, miksi myynti on takkuillut, mutta syy täytyy olla liian hyvissä ilmoissa eli ihmiset keskittyvät vain rannalla loikoiluun ja virvokkeiden nauttimiseen, pohtii Partanen.

USEAMMAN päivän lippupaketteja ei enää ole kaupan. Myynnissä on päivälippuja.

-Harmittaa, että meidän lippupaketit loppuivat, koska niillä näyttäisi olevan kysyntää aikaisempaa enemmän, sanoo Pasi Partanen.

-Ne tilataan aina edellisvuosien mukaisesti ja kun ne ovat kangasrannekkeita, ne pitää tilata viikkoja etukäteen. Nyt ei voida asialle enää mitään.

Ennakkomyyntilukemat ovat tapahtumalle tärkeitä, sillä niidenkin pohjalta järjestäjät arvioivat tapahtumaan myyntiin tulevien juomien ja tuotteiden määrät.

KEMMAKKATELTAN rakentaminen alkoi tiistaiaamuna. Maanantaina rekat toivat ensimmäiset kuormansa alueelle Puumalan satamaan.

Kari Kauppinen