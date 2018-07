Teatteri-arvostelu: Katsastuksia monessa mielessä

18.7.2018

Jalkapuuteatteri

Katsastus

Käsikirjoitus Joni Skiftesvik

Ohjaus Timo Hagman ja ryhmä

Vettä sataa. Katsojia kourallinen. Urheat näyttelijät päättävät toteuttaa esityksen. Kyllä me suomalaiset kesäteatterin ystävät olemme katsastuksen tarpeessa innostuksessamme.

Jalkapuuteatteri viettää nelikymppistään Joni Skiftesvikin elokuvakäsikirjoitukseen perustuvalla näytelmällä Katsastus.

Näytelmä käsittelee Oulun seudulla asuvien nuorukaisten kasvua aikuisuuteen, auton katsastusvaikeuksia, uskonnollisuuden vaikutuksia ihmisten arkeen, Ruotsin ja Suomen rajaseudun elämän ristiriitoja sekä ihmissuhteiden ongelmallisuutta.

Näytelmässä on paljon myös uhoa ja ronskia tilanteita ja kielenkäyttöä.

Sovitus elokuvakäsikirjoituksesta näkyy selvästi pieninä kohtauksina, jotka katkaisevat juonen kulkua pitkine siirtymisineen tilanteesta toiseen. Myös tapahtuma-ajankohta liittyy sikäli menneisyyteen, että nykypäivän katsojan pitää huomioida, miltä elämä on tuona aikana näyttänyt pohjoisilla leveyksillä.

TIMO Hagmanin ja ryhmän ohjaus pitäytyy tekstin tarkassa toistossa ja esitys pitää hyvin pintansa.

Kuitenkin henkilöiden hahmoihin voisi lisätä sisäistä kasvua ja dialogin kohdistamisen tarkkuutta. Tekstin toisto ei aina tahtonut riittää luomaan hahmosta uskottavaa.

Hauskuutta myös esityksessä haettiin ja sitä löytyikin, mutta turhan arasti esittäjät luovuttivat osaamistaan.

Pienoinen kaavamaisuus ja asemallisuus vaivasi sinänsä näyttävää esiintyjäjoukkoa. Hauska Hillman-biili ja sen katsastusreissu on moni-ilmeinen ja kertoo tarinaa sen ympärillä olevista ihmisistä enemmän kuin uskoisikaan.

MATTI Siukola vetää keskeisen Viltterin roolin, jossa kiteytyy nuoruuden uhmakkuus ja pelko sitoutumisesta sekä avioliiton epävarmuudesta.

Mukana veljesryhmässä ovat Tuomo Reposen esittämä Junnu ja Timo Hagmanin rooli Öövini.

Tämä kolmikko häärää hieman eri elämänasenteella, mutta toisiaan tarkkaillen. Meno on välillä huikeaa ja suhtautuminen Viltterin avioliittoon ja kuka on todellinen tulevan lapsen isä piilee uhkana taustalla.

SIRPA Parri tulevana aviovaimona ja lapsen äitinä rakentaa Mallu-hahmostaan ehyen kokonaisuuden. Hänen pitävä luottamuksessa Viltteri-veijarin menohaluihin kestää ja rakkaus hieman erilaiseen vauvaan on vaikuttavaa.

Samoin Asta Kietäväinen Mallun äitinä ja sairaanhoitajana tekee sisäistetyt roolityöt.

Parrin ja Kietäväisen yhteiset kohtaukset ovat esityksen vakuuttavimmat.

MAIJA Majuri, Terho Pietikäinen ja Pia Hyötylä tekevät useita roolihahmoja, jotka lisäävät tarinan henkilögalleriaa ja tapahtumien etenemistä. Samoin Parri, Hagman ja Kietäväinen tekevät useita näytelmän hahmoja omien ”päärooliensa” ohella.

Tekniikasta vastaavat Timo Hagman ja Esa Törmä. Lavastus on tehty yhteistyönä.

KATSASTUKSIA jää vielä miettimään esityksen jälkeen. Auton lisäksi katsastimme suhdetta rajanaapuruuteen, nuoruuden kiusantekoon, uskoon, avioliittoon, rehellisyyteen ja erilaisuuteen, rakkautta unohtamatta.

Timo Heimonen