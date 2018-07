Ammattilaisten teatteri tuo jälleen nimekkäät näyttelijät paikalle

5.7.2018

Järjestyksessään kolmas Teatterifestit, yhteensä neljä esitystä, nähdään ja kuullaan viikonvaihteessa.

Myös lapsille on ensimmäistä kertaa oma esityksensä.

Teatterifestit on vakiinnuttanut paikkansa ammattinäyttelijöiden mielissä, sillä kun näyttelijöitä kysellään paikalle, tulijoita on tullut. Tälläkin kertaa mukana on kova esiintyjäkaarti, sillä paikalla ovat Mika Nuojua, Erkki Saarela, Antti Virmavirta ja lastenteatterissa Tuija Nuojua.

-Aina joku tietää jonkun, jolla on sopiva esitys, kertoo Ismo Kotro, joka on yksi festivaalien moottoreita.

Siten saapui Virmavirtakin tänä vuonna, joka esittää runonäytelmän.

-Sanottiin, että hänellä on aina ollut hyviä monologeja, että soitapa hänelle, Kotro taustoittaa.

Mitä oikein on luvassa ja millaiset katsojatavoitteet tapahtumalle on asetettu? Niistä pääset selville lukemalla uusimman Puumala-lehden.