Pasi Partaselle Puumalan kunnan kulttuuripalkinto

28.6.2018

Tänään vietetään Puumala-päivää. Kunnan syntymäpäivänä jaetaan vuosittain kulttuuripalkinto, joka myönnettiin tänään kuudetta kertaa.

Vuoden 2018 kulttuuripalkinnon sai yrittäjä Pasi Partanen pitkäjänteisestä kulttuurimatkailun edistämisestä Puumalassa. Palkinto jaettiin Kesä Puumala Tansii -tapahtuman hip hop -tanssikurssin alussa urheiluhallissa.

ESIINTYMISLAVAT ovat kuuluneet Pasi Partasen elämään jo kouluvuosina, jolloin nuori mies järjesti tanssiesityksiä ja suunnitteli koreografioita. Vuonna 2008 Partanen heittäytyi Kaikki Puumalan puolesta -teatteriprojektiin, joka huipentui Kom-teatterin lavalla upeassa ja kiitosta keränneessä esityksessä.

Hän on luonut Puumalaan Siltakemmakoista suositun pop- ja rock-festivaalin, jonka monipuolinen lavakattaus houkuttelee satamaan tuhansia populaarikulttuurin ystäviä ympäri Suomea. Yrittäjänä Pasi Partanen on myös merkittävä nuorten kesätyöllistäjä, perusteluissa sanottiin.

-Hänen oma kädenjälki näkyy muun muassa Koskenselän Lomakylän , ravintola Hovin ja Sataman raikkaissa sisustusratkaisuissa ja verkkosivujen grafisessa ilmeessä. Eli monipuolista kulttuuria, totesi kunniakirjan luovuttanut kunnan markkinointipäällikkö Tuula Vainikka.

-Lämpimästi onnea Pasi. Jos sinusta tuntuu, voit vetäistä tanssitunnin aluksi lämmikkeeksi parit koreografiat, Vainikka toivotti.

PASI Partanen ei ehtinyt jäämään tanssitunnille, mutta muutaman sanan hän ehti vaihtaa.

-Olin jo unohtanut, että pidin täällä tanssitunteja ja esiinnyimme lukiolle. Vedin myös 4H:ssa tanssikursseja, hän taustoitti.

-Kuullessani ensimmäisen kerran palkinnnosta, jäin miettimään, että miksi minulle? Mutta 15 vuotta tulee täyteen Siltakemmakoiden järjestämisestä. Onhan siinä tavallaan kaiken kansan viihdettä ja kulttuuria.

KAIKKI Puumalan puolesta -projektista on kulunut tasan kymmenen vuotta.

-Meillä oli tarkoitus saada porukka kasaan ja tehdä pieni muistelunäytös, mutta kaikki eivät halunneet enää palata siihen, Pasi Partanen kertoi.

Hän ei muista milloin hip hoppia on tullut viimeeksi tanssittua, mutta kertoo tutustuneensa viime talvena afrorytmeihin.

-Helsingissä järjestetään sunnuntaisin African Night. Siellä on ihan mielettömän hauskaa, kun kaikenlaiset kansalaiset ovat yhdessä joraamassa rytmikkäitä rytmejä.