Puumalassa paljon sähkökatkoja

22.6.2018 klo 21.45

Järvi-Suomen Energian alueella oli sähköttömiä asiakkaita keskijänniteverkossa noin 6 300 juhannusaattoiltana klo 21 aikoihin. Eniten sähköttömiä asiakkaita on Puumalassa ja Mikkelissä.

Taajamissa sähkönjakelu on pääosin kunnossa maakaapeloinnin ansiosta.

Järvi-Suomen Energia pyytää sähkönkäyttäjiltä malttia yhteydenotossa puhelinpalveluun, mikäli tiedossa ei ole vian aiheuttajaa.

Keskijänniteverkon vioista sähköyhtiö saa automaattisesti tietoa järjestelmän kautta ja korjaustoimet käynnistyvät jakeluhäiriön alkaessa.

Tieto vikapaikan sijainnista on tärkeä ja se voi nopeuttaa korjaustyötä. Jos vikapaikan sijainnin, eli esimerkiksi linjoille kaatuneen puun, tietää, kannattaa ottaa yhteyttä sähköyhtiön vikapalveluun, puh. 0800 90440. Numero toimii ympäri vuorokauden.

Myös siinä tapauksessa, että sähkönjakelu ei odottelunkaan jälkeen palaudu, on syytä ottaa yhteyttä vikapalveluun.

TÄLLÄ hetkellä maastossa työskentelee noin 60 asentajaa työryhmissä.

Verkkoa operoidaan ja vikoja rajataan yöttömän yön aikana. Maastossa työskentelevän henkilöstön viankorjaustyö jatkuu pitkälle lauantain vastaiseen yöhön ja levon jälkeen työtä jatketaan keskijänniteverkon parissa lauantaina.

Sähköverkon operointiin on varattu lisähenkilöitä ja pääurakoitsijan työnjohtoa on kutsuttu töihin tukemaan viankorjaustyötä alueellisesti.

Vikapuheluja ympäri vuorokauden vastaanottavaa asiakaspalvelua sekä taustalla tukitoimia tekevää henkilöstöä on kutsuttu töihin.

Kaikkiaan häiriötilanteen hallinnan parissa työskentelee noin 90 henkilöä erilaisissa tehtävissä.

PUUSKARINTAMAN ja viankorjauksen painopiste on siirtymässä jakelualueen itäisiin osiin.

Tuulenpuuskien ennustetaan laantuvan yöllä hetkeksi, mutta aamuyölle odotetaan puuska-aaltoa.