Kaksi henkilöä hyppäsi Puumalansalmen sillalta

17.6.2018 klo 00.10

Yksi henkilö on viety hoidettavaksi sen jälkeen, kun hän hyppäsi Puumalansalmen sillalta iltakymmenen jälkeen.

Myös toinen henkilö hyppäsi samassa yhteydessä, mutta selvisi ilman vammoja.

Poliisin mukaan henkilöt ovat poikia, mutta hypänneiden iästä ei ole täsmällistä selvyyttä. He voivat olla myös täysi-ikäisiä, ja ovatkin arvion mukaan todennäköisimmin parikymppisiä.

Poliisin mukaan toinen henkilö on ihan ok, mutta toinen vähän huonommassa kunnossa. Poliisin raportissa lukee, että loukkaantunut hengittää. Vammojen vakavuudesta ei ole tietoa.

Poliisilla ei ole tietoa, miksi sillalta on hypätty. Paikalla käynyt partio arvioi, ettei kyse ole itsetuhoisesta käyttäytymisestä.

Mahdollisesti kyse on humalaisten päähänpistosta, kuten poliisi asian ilmaisee.

Hälytys tehtävään tuli poliisille kello 22.21.

Päivitys 17.6. klo 7.50

Poliisin mukaan mitään vakavampaa ei ole sattunut hoidettavaksi viedylle hyppääjälle. Poliisi kertoo, että hyppääjä oli menettänyt tajuntansa, mutta vironnut pian.

Kari Kauppinen