Poliisi etsii Haapasaareen kadonnutta naista

13.6.2018 klo 20.15

Poliisi etsii parhaillaan tänään iltapäivällä kadonnutta naista.

Nainen on kadonnut Haapasaareen, jossa hän on ollut puolisonsa kanssa puutöissä.

Nainen on iältään noin 75-vuotias ja hänellä oli katoamishetkellä vaatetuksena mustat housut, tummalla kuviolla varustettu pusero ja kirjava villapipo.

Hän on noin 155 senttiä pitkä.

Poliisi pyytää välittämään kaikki mahdolliset havainnot kadonneesta henkilöstä hätäkeskukseen numeroon 112.

