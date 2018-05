Kunnan taloustilanne näyttää hyvälle alkuvuoden osalta

Kunnanhallitus käsitteli maanantaina kunnan vuosikolmannnesraporttia, joka on tammikuusta huhtikuuhun. Raportissa katsotaan alkuvuoden päätöksiä, mutta keskeisintä siinä on talouden seuranta. Vs. kunnanjohtaja Niina Kuuva sanoo, että siltä osin tilanne näyttää hyvälle.

Kunnan toimintakate oli huhtikuun lopussa noin -4,51 milj. euroa, joka on noin 586 000 euroa parempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Toimintakuluihin budjetoidusta summasta on ensimmäisellä vuosikolmanneksella eli huhtikuun loppuun mennessä toteutunut noin 30 prosenttia.

Tarkemmat talousluvut selviävät tänään ilmestyvästä lehdestä.

