Hellitä kaasujalkaa Huuhkaalan-Käyhkään välillä

31.5.2018

Varma kesän merkki on tietöiden alkaminen. Puumalan seudulla teitä päällystetään tänä kesänä kahdessa paikassa. Puumalasta Imatralle päin kantatie 62 Huuhkala-Käyhkää-väliä kunnostetaan koko kesä marraskuulle saakka. Sen jälkeen tieosuutta vielä viimeistellään.

Toinen kunnostettava väli myöhemmin syksyllä on kantatie 62 välillä Anttola-Piskola. Tämä kunnostettava väli on 11,4 kilometriä. Urakoitsija Anttola-Piskola-välillä on YIT Infra Oy.

Liikennevirasto vastaa Huuhkala-Käyhkää-välin kunnostuksesta, koska työmaa on kahden maakunnan, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan alueella, Puumalan ja Ruokolahden välillä. Destia Oy urakoi tämän Liikenneviraston toimeksiannosta.

