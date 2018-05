24.5.2018

Viljakansaaren Petäjänniemessä on syttynyt maastopalo. Maastoa palaa tällä hetkellä noin kaksi hehtaaria. Pelastuslaitos on ryhmittynyt onnettomuuspaikalle. Sammutusyksiköitä on paikalla Puumalasta, Sulkavalta, Lohikoskelta ja Ruokolahdelta.

Pelastuslaitos sai hälytyksen kello 07.27.