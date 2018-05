Tuoreessa lehdessä riittää luettavaa

24.5.2018

Kesäisessä lukupaketissa on juttua saaristoasiain neuvottelukunnan laatimasta tuoreesta selvityshankkeesta, jossa on listattu Suomen parhaimmat saaristo-, rannikko- ja vesistömatkailun tuotteet sekä toimintamallit. Puumalan kunta loistaa jälleen kirkkaana kartalla, sillä hankkeen loppuraportissa on mukana peräti kolme kärkituotetta, jotka ovat Okkolan Lomamökit, Puumalan saaristoreitti ja Saimaa SwimRun.

Juttua on myös osakaskuntien yhdistymishankkeesta, Puumalan omasta ravintolamogulista Pasi Partasesta, vapaa-ajan asunnon kunnossapidosta ja työhuoneesta, jossa syntyy miljoonien naisten puheenvuoro. Lehden sivuilla tutustutaan myös vuoden ensimmäiseen vauvaan ja käydään golfviheriöllä.

Samoin kesätapahtumat on koottu sopivasti yhteen pakettiin.

Mukavia lukuhetkiä lehden parissa!