Helikopteri tuli auttamaan maastopalon sammutuksessa

24.5.2018

Viljakansaaressa, Viitasaarentien ja Petäjänniemen risteyksen alueella roihuava maastopalo on levinnyt jo seitsemän hehtaarin alueelle. Maastopalon sammutukseen kutsuttiin hätiin myös rajavartiolaitoksen helikopteri, joka saapui juuri palopaikalle.

Paloa on sammuttamassa 30 palomiestä, mutta apua tarvittiin rajavartiolaitokselta, koska miehistöä on liian vähän palon laajuuteen nähden.

Sammutusyksiköitä on paikalla Puumalasta, Sulkavalta, Lohikoskelta sekä Ruokolahdelta ja Mikkelistä.

Maastopaloalue sijaitsee seurakunnan hakkuuaukealla.

Pelastuslaitoksen mukaan paloaluetta etsittiin jo eilen illalla, sillä savun hajua oli jo silloin havaittavissa. Tällä hetkellä savu haisee Puumalan keskustassa saakka.

Maastopaloalue on haastava, sillä alue on ylänköä ja louhikkoa. Helikopteri laskee vetensä sinne minne letkuveto ei yllä. Tieltä on matkaa kilometri ja letkujen pituus on haastava.

Päivystävä palomestari Eero Aho sanoo, että viime yönä oli kohotettu johtamisvalmius.

-Metsäpalovaroituksen vuoksi pelastuslaitos on ollut varuillaan koko yön. Tällä seudulla oli eilen illalla raju ukonilma. Palopaikkaa etsittiin jo illalla savunhajun vuoksi ja se löydettiin aaamulla kello 7.40.

-Viime vuonna, kilometrin päässä, ukkonen iski navettaan joka paloi. Ylänkö on ukkosherkkää aluetta.