14.5.2018

Mustikka on aloittanut kukinnan aurinkoisimmilla ja lämpimimmillä kasvupaikoilla. Kukkia on runsaasti, mikä ennakoi hyvää mustikkasatoa, mikäli halla ei vie ja kukinta on yhtä runsasta kaikilla kasvupaikoilla. Kuvan otti Olavi Kietäväinen.

