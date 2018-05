Pelastuslaitos: Malttia avotulen tekoon ja puutarhajätteen polttamiseen

10.5.2018

Etelä-Savoon on annettu ruohikkopalovaroitus. Tämä tarkoittaa, että avotulen tekemistä tulee välttää. Kuivassa ruohikossa tuli leviää erittäin nopeasti.

Voimassa olevia varoituksia voi seurata Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta.

Etelä-Savon pelastuslaitos muistuttaa, että sytyttäjä on aina vastuussa seurauksista.

Kun avotulta sytyttää, pitää tarkistaa vallitsevat sääolot, valita turvallinen paikka eli ei metsän vierestä ja hankkia alkusammutusvälineitä tulen välittömään läheisyyteen.

Tulta ei saa jättää vartioimatta.

Jos risujen ja puutarhajätteen polttaminen aiheuttaa huomattavasti savua, on siitä ilmoitettava pelastuslaitokselle.

Etelä-Savon pelastuslaitos toivoo aina ilmoitusta sähköisellä lomakkeella.

-Loppuviikolle on tehty useita ilmoituksia risujen ja puutarhajätteen polttamisesta. Tästä olemmekin huolissamme. Toivomme, ettei alueilla, joissa ruohikkopalovaroitus on voimassa, sytytettäisi avotulta, kerrotaan pelastuslaitokselta.

Share This: