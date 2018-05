Terttu Hakulinen oli sodassa ilmavalvonnassa

3.5.2018

Veteraanipäivän juhlaan osallistuneella Terttu Hakulisella on myös rintamapalvelustunnus.

-Olin jatkosodan ajan kokonaan Karjalan kannaksella ilmavalvontalottana. Talvisodan aikaan olin Puumalassa ilmavalvonnassa. Olin täällä kaupassa töissä, mutta minulla oli hirveästi yövuoroja ja viikonloppuja suojeluskuntatalon tornissa ilmavalvonnassa, hän kertoo.

-Meitä lähti yhtä aikaa monta tyttöä Karjalan kannakselle.

Hakulinen kertoo olleensa palveluksessa ympäri Karjalan kannasta monella eri paikkakunnalla.

-Olin Viipurissa, Kämärällä, Pertjärvellä ja Heinijoella, hän luettelee.

-Me olimme Aino Rytkölän (os. Hämäläinen) kanssa koko sota-aika yhdessä. Hän oli minun paras lotta-kaverini. Me pidimme yhteyttä sodan jälkeenkin. Hän asui koko elämän ajan täällä Puumalan kirkolla, hän kertoo.

TERTTU Hakulinen ja Aino Rytkölä olivat lähes saman ikäisiä.

-Itä-Hämeestä tuli paljon toisia lottia. Me olimme Kämärällä kaksi vuotta samassa paikassa ilmavalvonnassa. Paikka on Viipurista 40 kilometriä rajalle päin, Hakulinen kertoo.

-Olen käynyt siellä katsomassa jonkin kerran näitä paikkoja, joissa olimme nuorena. Haikealle se tuntui.

-Ei se mitään iloista aikaa ollut, mutta olimme silloin nuoria.

Hakulisella on ikää jo kunnioitettavat 97 vuotta.

-Kaikki ne minun kaverini ovat jo kuolleet. Kolme vuotta sitten kävin viimeisen hautajaisissa Sysmässä.

VETERAANIPÄIVÄN juhlaan osallistunut Hakulinen sanoo olleensa aina hyvin isänmaallinen.

-Kyllä minusta on hirveän hyvä viettää tällaista päivää. Minulle tulee sellainen ilo, kun ajattelen, että veteraaneja kunnioitetaan veteraanipäivänä.

-Poikani osti minulle kerran Olemme nuoria sotilaita -kirjan. Minua ihan melkein itkettää, kun katson kirjaa ja ajattelen heitä, Hakulinen sanoo

Hanna-Mari Tyrväinen

