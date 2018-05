Pistohiekalla ollaan vapun vietossa

30.4.2018

Monet karavaanarit ja matkailuautoilijat ovat avanneet matkailukautensa vapun alla.

Pistohiekallekin ovat jo ensimmäiset leiriytyjät saapuneet usean autokunnan voimin.

Teemu ja Paula Hakolahti saapuivat vapun viettoon eilen Lappeenrannasta.

-Asuntovaunu haettiin talvisäilytyksestä viime sunnuntaina. Olemme kauden ensimmäisellä reissulla ja lähdimme vähän testaamaan lähimatkailua, Hakolahdet kertovat iloisesti.

-Täällä oli eilen ainakin kymmenen autokuntaa, mutta muutama lähti aamulla pois. Täällä on oikein rauhallista.

Pariskunta viettää vappuaaton iltaa grillaten ja syöden sokerimunkkeja.

HAKOLAHDET kävivät Pistohiekalla ensimmäisen kerran viime keväänä.

He kertovat, että asuntovaunuilun lisäksi kausi avautui samalla myös toiselle harrastukselle, jonka vuoksi he halusivat tulla nimenomaan Puumalaan ja Hurissaloon.

