Saimaannorppa löysi kaikki tehdyt apukinokset

26.4.2018

Norppalaskennan viralliset tulokset julkistetaan koko Saimaan alueelta perjantaina. Viimeiset laskennat on tehty tällä viikolla. Puumalassa tilanne on viime vuosien kaltainen.

-Kuutteja on syntynyt 4-6. Tällä alueella syntyneet kuutit ovat tänä vuonna syntyneet kaikki kolattuihin apukinoksiin, joita tehtiin kuusitoista kappaletta, sanoo laskennasta Puumalassa vastannut Risto Eronen.

Keskiviikkona useampi ohikulkija sai ihastella saimaannorppaa Lintusalontiellä, kun se katseli elämänmenoa Liimattalan ja Lintusalon välisellä alueella. Norppa ei säikkynyt sitä kuvaamaan pysähtyneitä ihmisiä, vaan köllötteli jäällä pitkään ennen takaisin veteen pulahtamista.

Katso lehdestä tämän saimaannorpan valokuva, jonka otti Pasi Luukkonen.