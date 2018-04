Essoten tietokonejärjestelmä sekaisin, aikoja voidaan joutua perumaan

24.4.2018

Essoten potilastietojärjestelmässä on pahoja häiriöitä. Tällä hetkellä ohjelma ei toimi. Häiriö alkoi eilen.

Sovittuja vastaanottoja voidaan joutua perumaan. Päivystyksessä jonot voivat olla pitkiä. Kaikkia asioita ei välttämättä voida hoitaa.

Essote viestittää, että Ensineuvoon kannattaa soittaa vain kiireellisissä asioissa. Kiireettömissä asioissa ei aikoja anneta.

Terveydenhoitohenkilökunta joutuu kirjaamaan tapahtumia käsin.

-Koneelle ei päästä välttämättä laittamaan mitään emmekä näe ehkä myöskään potilaan tietoja, sanoo sairaanhoitaja Anne Kolehmainen Puumalan terveysasemalta.

-Maanantaina puolilta päivin tämä alkoi oireilla.

Puumalassa on tiistaina pystytty tekemään yksi hoitajan vastaanottoaika, mutta sen jälkeen järjestelmä jumiutui jälleen.

-Hetken järjestelmä toimi, mutta nyt en pääse asiakkaan tiedoista pois.

Ongelmaa korjataan koko ajan.

-Hyvin hitaasti tämä toimii. Välillä tietoihin saattaa päästä. Jos jaksaa odottaa, niin potilaan tiedot saattaa saada auki, sanoo Kolehmainen.

Kyse on kuntayhtymän toiminnan kannalta kriittisestä järjestelmästä.

Sama häiriö on myös muutaman muun sairaanhoitopiirin alueella, ainakin Kotkassa ja Lappeenrannassa. Vika on Essoten potilastietojärjestelmä Efficassa, jonka toimittaa Tieto Oyj.

Kari Kauppinen