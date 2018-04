Essote kertoi lisää tietokonehäiriöstä: leikkauksia saatetaan siirtää, kotiutukset eivät onnistu ajallaan, puhelinajat jumissa

24.4.2018

Essoten potilastietojärjestelmässä on pahoja häiriöitä. Tällä hetkellä ohjelma ei toimi. Häiriö alkoi eilen.

Essote viestittää, että sovittuja vastaanottoja voidaan joutua perumaan, päivystyksessä jonot voivat olla pitkiä, kaikkia asioita ei välttämättä voida hoitaa, osastoilta kotiutukset eivät onnistu ajallaan, leikkauksia voidaan joutua siirtämään ja sovittuja puhelinaikoja ei voida soittaa.

-Tilanne on todella ongelmallinen, riskit potilasturvallisuudelle suuria ja tästä voi tulla myös suuret kustannukset. Fokusoimme toimintaamme pelastavaan toimintaan. Toivomme, että asiat ratkeavat palveluntoimittajan puolelta pikaisesti, sanoo päivystyspalvelujen ylilääkäri Santeri Seppälä.

-Jos ei ole kyse henkeä uhkaavasta asiasta, niin asiakkaan kannattaa vain odotella rauhassa.

Essote viestittää, että Ensineuvoon kannattaa soittaa vain kiireellisissä asioissa. Kiireettömissä asioissa ei aikoja anneta.

TERVEYDENHOITOHENKILÖKUNTA joutuu kirjaamaan tapahtumia käsin.

-Koneelle ei päästä välttämättä laittamaan mitään emmekä näe ehkä myöskään potilaan tietoja, sanoo sairaanhoitaja Anne Kolehmainen Puumalan terveysasemalta.

-Maanantaina puolilta päivin tämä alkoi oireilla.

Puumalassa on tiistaina pystytty tekemään yksi hoitajan vastaanottoaika, mutta sen jälkeen järjestelmä jumiutui jälleen.

-Hetken järjestelmä toimi, mutta nyt en pääse asiakkaan tiedoista pois.

Ongelmaa korjataan koko ajoin.

-Hyvin hitaasti tämä toimii. Välillä tietoihin saattaa päästä. Jos jaksaa odottaa, niin potilaan tiedot saattaa saada auki.

Kyse on kuntayhtymän toiminnan kannalta kriittisestä järjestelmästä.

Aiemmin kerrottiin, että vika on Essoten potilastietojärjestelmä Efficassa, jonka toimittaa Tieto Oyj. Ongelma ei kuitenkaan ole itse varsinaisessa järjestelmässä, vaan se on paikannettu palvelinalustaan Tieto Oyj:n konesalissa. Vikaa on korjattu heti sen löytymisestä lähtien. Tieto Oyj:stä kerrotaan, että juuri äsken liikenne on ohjattu korvaavaan palvelinalustaan. Tämän pitäisi korjata tilanne. Testaus on parhaillaan menossa.

Kari Kauppinen