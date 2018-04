Puumalaan matkalla ollut moottoripyöräilijä menehtyi

23.4.2018

Ulkopaikkakuntalainen 70-vuotias mies menehtyi sunnuntaina Suurlahdentiellä Mikkelin puolella. Mies oli tulossa kyseisen tien varrella Puumalan puolella sijaitsevaan kohteeseen.

Hätäkeskukseen tuli eilen sunnuntaina kello 22.25 ilmoitus, jonka mukaan Mikkelissä Suurlahdentien 2993 kohdalta oli löytynyt kaatunut moottoripyörä sekä moottoripyörän lähettyviltä sen kuljettaja, joka oli menehtynyt.

Poliisin suorittaman tutkinnan perusteella on selvinnyt, että moottoripyöräilijä on ajanut Suurlahdentietä pitkin Ristiinasta kohti Puumalaa ja suoralla tieosuudella mäenharjanteen jälkeen moottoripyörä on ajautunut tien vasemmalle puolelle ennen onnettomuutta.

Tapahtumaan ei liity toista ajoneuvoa.

Poliisi jatkaa tapahtuman tutkintaa.

Poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijähavaintoja tapahtumaan tai Suurlahdentietä pitkin sunnuntai-iltana 22. huhtikuuta liikkuneita ilmoittautumaan joko puhelimitse 0295 415 232 tai sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi

