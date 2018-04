Lääkärin saamiseksi on laitettu kaikki keinot peliin

19.4.2018

Lääkäritilanteeseen saatiin viime viikolla helpotusta, kun Puumalan asumispalveluiden puolella aloitti työskentelynsä tuttu lääkäri, Esa Jolkkonen. Hän käy palvelutalossa tapaamassa potilaita kerran kuussa ja on samalla mukana kotihoidossa. Vaastaanottopuolelle on tulossa uusi laite, mutta terveyskeskuslääkäriä etsitään edelleen. Sen saamiseksi on otettu käyttöön uusi keino.

-Nyt halutaan laittaa kaikki mahdolliset voimat peliin, jotta sinne löydetään vakituinen lääkäri, sanoo Essoten vastaanottopalveluiden ylilääkäri Hans Gärdström.

Mikä tuo konsti on, se selviää tuoreimmasta lehdestä.