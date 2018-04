Huijauspankkisiirroilla yritetään saada tuhansia euroja

19.4.2018

Yritykset ovat saaneet sähköpostilla ympäri maata huijausviestejä, joissa kehotetaan tekemään pankkisiirto. Myös Puumala-lehti on saanut kyseisen viestin.

-Näitä vastaavanlaisia viestejä on tullut ympäri valtakuntaa eri yrityksille ja suunnilleen samoilla tiedoilla, viittaa Itä-Suomen poliisilaitoksen Mikkelin aseman rikosylikonstaapeli Ismo Venäläinen Puumala-lehdenkin saamaan viestiin.

Huijauspostissa pyydettiin lähettämään 9 885 euron summa pankkisiirtona Italiaan.

Poliisi on kirjannut tapauksesta ilmoituksen törkeän petoksen yrityksenä.

Kari Kauppinen