Yhteinen monimutkainen maailma

5.4.2018

Siirryin helmikuun lopussa kansainväliseen sijoitusbisnekseen. Lainasin mosambikilaiselle sekatavarakauppiaalle 25 Yhdysvaltain dollaria, jotta hän saisi liiketoimintansa kasvuun. Yhteensä kyse oli 675 dollarin lainasta, joka tuli useammalta rahoittajalta.

Maaliskuun lopulla sain ensimmäisen erämaksun takaisin, 1,60 dollaria. Noin vuoden laina-ajalle odottelen ehkä noin dollarin tuottoa.

Kyse on netissä toimivasta järjestelmästä, johon pääsee helposti mukaan.

Onko tässä nyt sitten mitään järkeä? Kyllä on, ja riskit ovat pienet. Jos lainaa ei makseta takaisin, ei tuohon paria kymmentä euroa vastaavaan summaan talous yleensä kaadu.

Hyödyt ovat suuret, tai ainakin voivat olla.

Lyhyellä tähtäimellä ainakin mosambikilainen perheenäiti työllistää itsensä ja laajentaa liiketoimintaa. Perhe pystyy elättämään itsensä. Ehkä jälkikasvu jatkaa kauppaa joskus.

Pitkällä tähtäimellä parhaassa tapauksessa parin kympin lainassa kyse on vastaavasta kuin perhosefektiteoriassa. Tämähän siis tarkoittaa sitä, että kun perhonen räpsäyttää siipiään, niin se voi saada aikaan myrskyn toisella puolella maapalloa.

Eli parin kympin panoksella voi ainakin kuvitella olevansa osallinen johonkin suurempaan. Muuttaa elämää. Rehdillä ehdoilla annettu laina voi olla juuri se kulminaatiopiste, minkä pienyrittäjä, oman yhteiskuntansa tukipilari, tarvitsee.

Samantyyppistä toimintaa ovat kummilapsitoiminta, Naisten pankki ja lukuisat muut tavat toimia ulkomailla ja kotimaassa.

Puumalassa esimerkiksi kansainvälinen Toivoa naisille -työ tekee maailman naisten hyväksi ja köyhyyden poistamiseksi työtä. Tämä toiminta tunnettiin aiemmin Hanna-työn nimellä.

Myös Nanoparin Jaakko Kuntosen vedenpuhdistuskeksinnöt ovat osa maailmanlaajuista kehitystyötä, joiden myötä ihmisten elämä saattaa parantua ja mahdollisuudet elää kotiseudullaan kasvavat.

Tulevaisuuden skenaariot ilmastonmuutoksen myötä aiheuttavat vakavia ongelmia Euroopalle.

Ilmastonmuutos ja myös siitä johtuvat taloudelliset katastrofit uhkaavat saattaa ihmiset ennennäkemättömään vaellukseen.

Tässä Eurooppa on liipaisimella. Tänne halutaan ja tänne myös pääsee suhteellisen helposti juurikin Afrikasta.

On arvioitu, että vuonna 2100 maailmassa olisi miljardi pakolaista. Nyt heitä on noin 70 miljoonaa.

Vuosi 2100 ei ole kamalan kaukana. Kun lapsi syntyy tänä vuonna, niin 2060-2070-luvulla syntyy lapsi, joka kutsuu tänä vuonna äidiksi tulevaa isomummiksi, jos tällä vain elonpäiviä riittää. Tuo pikkuinen tulevaisuudessa syntyvä on 20-40-vuotias vuonna 2100.

Parempi olisi, että jokainen voisi asua kotiseudullaan elinkelpoisissa oloissa hyvää ja onnellista elämää.

Loppupeleissä kaikki ihmiset kaikkialla ovat samanlaisia, kaipaavat samoja asioita, rauhallisia normipäiviä rakkaimpiensa kanssa, perhettä, työtä ja ruokaa.

Ja kun köyhyys katoaa ja elinmahdollisuudet ovat olemassa, ei ole tarve liikehtiä.

Kari Kauppinen