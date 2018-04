Kunta käyttää miljoonien ylijäämästä puoli miljoonaa satama-alueen valotaideteoksiin

1.4.2018

Puumalan kunta lisää kierroksia matkailijoiden vetonaulojen rakentamiseksi kuntaan. Viime vuoden lopulla saatiin siltatorniin valot, jotka muuttuvat sään mukaan. Jo ensi kesäksi ollaan saamassa vielä mahtavammat valaistuselementit satamaan ja Puumalansalmeen.

Tänään sunnuntaina kello 12 kansainvälinen valotaideasiantuntijaryhmä kokeilee erikoislaatuista yhdistelmää, jossa käytetään luonnonvaloa ja vettä yhdistettynä tekovaloon. Testit jatkuvat satamassa kello 13 saakka. Tarkoitus on saada ensimmäisiä kokemuksia siitä, mitä kaikkea satamassa ja Puumalansalmessa voisi toteuttaa.

Yksi pääasiallisista suunnitelmista on luoda Puumalansalmeen sataman edustalle klassinen näköharha eli Lentävä hollantilainen. Tämän termin on saanut aavelaiva, joka väitetään nähdyn useita kertoja maailman merillä vuosisatojen saatossa. Laiva on kirottu seilaamaan meriä ikuisesti vailla sataman löytymistä.

LAIVA on tarkoitus heijastaa käyttäen hyväksi auringonvaloa, vettä ja heijastuskuvia. Myös sumua saadaan salmeen heijastettua. Kun usvaa on luonnostaan, sitä voidaan käyttää paremmin aavemaisuuden lisäämiseksi.

Lentävän hollantilaisen ensimmäinen valoteosprototyyppi pitäisi olla valmiina noin klo 12.30 tänään sunnuntaina.

Näky tulee olemaan mahtava, sillä Lentävän hollantilaisen aidontuntuisen heijastuskuvan kooksi on kaavailtu 75,8 x 12,6 metriä. Purjeiden korkeus on vesirajasta 54 metriä.

Esimerkiksi ensi kesän s/s Wennon risteilyillä on tarkoitus saada myös tämä näky viikkoristeilyjen ohjelmaan. Kun laivalla lähdetään, Lentävä hollantilainen saadaan näkyviin siten, että se näyttäisi vailla miehistöä ohittavan Wennon kosketusetäisyydellä vedenpintaa hipoen.

MERI- ja laivahistoriallinen seura on jo ehtinyt kiittää Puumalan kuntaa hankkeesta. Yhdistystä oli konsultoitu, jotta Puumalansalmeen rakennettavasta illuusiosta saataisiin mahdollisimman autenttinen ja vaikuttava.

Hankkeeseen uppoaa yhteensä 500 000 euroa.

Kunta teki viime vuonna 1,7 miljoonan ylijäämän ja kaikkiaan kasassa on yli kuuden miljoonan ylijäämä viime vuosilta.

Kari Kauppinen