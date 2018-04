Huomenna pyryttää Puumalassa reippaasti lunta, vapaa-ajan asukkaita kehotetaan lähtemään ajoissa liikkeelle

1.4.2018

Sää muuttuu Ilmatieteen laitoksen ja Forecan ennusteen mukaan kauniin pääsiäiskelin jälkeen jo ensi yönä pilviseksi ja lunta alkaa pyryttää maanantaina Puumalassa.

Sankin lumisade alkanee tämänhetkisen ennusteen mukaan puoliltapäivin ja jatkuu myöhäiseen iltapäivään ja iltaan. Tosin lunta luvataan myös jo aamulla. Varsinkin myöhäisillasta lumisade saattaa jo muuttua vesisateeksi.

Lämpötila pysyy nollan tuntumassa maanantaista puoliltapäivin tiistain vastaiseen yöhön saakka.

Helsinkiin luvataan jo maanantaiaamuksi lumisadetta, josta se siirtyy kohti pohjoista.

ILMATIETEEN laitos ennustaa maanantaille erittäin huonoa tai huonoa ajokeliä eteläiseen Suomeen.

Ennusteen mukaan maanantain vastaisena yönä Suomeen saapuu etelästä runsas lumisadealue, joka liikkuu pohjoiseen ollen maanantai-iltana Oulun korkeudella.

Lunta pyryttää laajalla alueella päivän aikana 5-15 senttimetriä, paikoin jopa 20 senttiä ja ajokeli muuttuu huonoksi tai erittäin huonoksi.

Lumisade jää vähäisimmäksi todennäköisimmin länsirannikolla.

Tiistaiksi lumisadealue levittäytyy myös Lappiin samalla heiketen.

AUTOLIITON Etelä-Savon tiepalveluasiamies Ari Marttinen perää malttia ja ennakointia maanantain liikenteeseen. Hän toivoo, että matkaan lähdettäisiin suunniteltua aiemmin, jos mahdollista. Tällöin olisi mahdollisuus välttää lumipyryä ja paha ajokeli.

-Säätiedotuksia kannattaa seurata, sanoo Marttinen.

Mitä aiemmin maanantaina lähtee, sitä varmemmin välttää lumimyräkän. Tietysti ajosuunta ja ajomatkan kesto vaikuttavat tähän.

-Jos on tiukka aikataulu ja lähtö jää iltaselle, niin siinä ei auta muu kuin ottaa vastaan se, mikä tulee. Tiellä mennään letkassa ja siellä tulee pysähdyksiä.

VALOT pitää olla kunnossa ja päällä.

-Ehdottomasti pitää kääntää auton valot päälle katkaisijasta, koska moderneissa autoissa eivät muutoin perävalot syty. Ei saa luottaa pelkkään elektroniikkaan, sanoo Autoliiton Ari Marttinen.

-Auton joka nurkassa pitää palaa valo.

Marttinen kehottaa myös käyttämään sumuvaloja. Esimerkiksi takasumuvalon teho on niin voimakas, että se pitää valaisimen sulana eikä lumi kerry siihen.

-Siten, jos joku lähestyy takaa, niin hän näkee valon.

KESÄRENKAAT ovat heikko lenkki maanantaina, kun lumisade alkaa.

-Jos ne ovat alla, niin sitten ei lähdetä yhtään mihinkään. Jokainen tietää, miten siinä käy. Siinä käy huonosti. Ei missään nimessä, painottaa Ari Marttinen.

Jos kesärenkailla on tien päällä ja ajo tuntuu epävarmalta, on parasta ajaa parkkiin turvalliseen paikkaan eli esimerkiksi huoltoaseman pihaan.

-Siinä joutuu sitten odottelemaan, jotta tiet saadaan aurattua.

Marttinen sanoo, että vaikka päätieverkostoa, kuten vitostietä, pidetään auki ja suolataan, on väistämätöntä, että lumipyryssä aurauskalusto ei riitä.

-Väkisin tulee tielle kinostusta ja ajourat ovat lumessa.

TAUOT ovat tärkeitä.

-Ajo kannattaa syklittää. Kun lumituppurassa ajaa monta sataa kilometriä, niin se on kuskille fyysisesti ja henkisesti raskasta. Kun ajamisen tauottaa tiheästi, niin vireystila säilyy, sanoo Ari Marttinen.

-Tauoilla voi samalla puhdistella ja kopistella lumia pois, jotta valot näkyvät ja pesulaitteet ylipäätään pystyvät toimimaan, kun ne muutoin muurautuvat umpeen.

Kari Kauppinen