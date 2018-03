Sonja Kuittinen asteli punaiselle matolle, ehdolla parhaaksi pääosanäyttelijäksi

23.3.2018

Puumalasta kotoisin oleva Sonja Kuittinen on yksi niistä neljästä, joiden joukosta valitaan Suomen paras pääosan naisnäyttelijä Jussi-gaalassa tänään perjantai-iltana.

Kuittinen sai ehdokkuutensa Miami-elokuvasta.

Muut ehdokkaat ovat niin ikään Miami-elokuvassa näytellyt Krista Kosonen, Milka Ahlroth elokuvasta Joulumaa ja Pihla Viitala elokuvasta Kaiken se kestää.

VOITTAJA saa tietää palkinnostaan Jussi-juhlassa vasta sillä hetkellä, kun palkinnon ojentava henkilö lukee lavalla voittajan nimen juuri käsiinsä saamastaan kirjekuoresta.

Voittajien nimet sisältävät kirjekuoret tuodaan Jussi-juhlaan lukitussa salkussa. Kunkin kategorian voittajan nimen sisältävä kuori annetaan palkinnon ojentajalle vasta kun tämä astuu lavalle.

MIAMI-ELOKUVALLA on yhteensä viisi ehdokkuutta Jussi-gaalassa eli naispääosien lisäksi se on ehdolla parhaaksi elokuvaksi sekä palkittavaksi parhaasta pukusuunnittelusta ja maskeeraussuunnittelusta.

Miami on rikosleffa, joka sai ensi-iltansa viime elokuun alussa. Kansainvälinen ensi-ilta oli Toronton elokuvajuhlilla syyskuussa.

Elokuva kehkeytyy kahden siskoksen ympärille, he tapaavat vuosien jälkeen ja siitä muodostuu mielenkiintoinen vyyhti.

JUSSI-PATSAS on puhdasta kipsiä. Patsaan suunnitteli kuvanveistäjä Ben Renvall vuonna 1944, jolloin ensimmäiset palkinnot jaettiin. Nykyisin Jussi-patsaat valmistaa Ben Renvallin poika, taiteilija Seppo Renvall.

Palkinnon nimeksi suunniteltiin alun perin Ainoa, mutta Jussi-nimi voitti. Nimi on peräisin Pohjalaisia-elokuvan Jussilta. Kaksi kertaa, vuosina 1925 ja 1936, filmatun näytelmän päähenkilöä pidettiin “tosimiehekkäänä ja reiluna sankarina”, joka oli kohonnut “miltei kansalliseksi symboliksi”.

Pohjalaista tunnelmaa on myös Jussi-patsaassa, jossa Jussi seisoo hajareisin kädet puuskassa ja uhoaa itsetuntoa.

Kari Kauppinen