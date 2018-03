Poliisi varoittaa heikosta ajokelistä Itä-Suomessa

22.3.2018

Itä-Suomen poliisi varoittaa torstain huonosta ajokelistä.

Tienpinta on paikoitellen jäinen ja lumisade heikentää näkyvyyttä.

Poliisi painottaa, että ajonopeuteen ja turvaväleihin pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Itä-Suomessa on aamun aikana tapahtunut muutamia liikenneonnettomuuksia, mutta vakavilta henkilövahingoilta on vältytty.

Puumalasta ei poliisi ole aamupäivän aikana kirjannut yhtään onnettomuutta.

Poliisista toivotaan myös, että nopeutta lasketaan onnettomuuspaikkojen kohdalla ja huomioidaan sillä tavalla liikennettä ohjaamassa olevat poliisit ja pelastuslaitoksen henkilökunta.

Share This: