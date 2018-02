Yrityksen ja yrittäjän on laadittava tietosuojasuunnitelma

22.2.2018

Jokainen yritys joutuu pohtimaan tietosuoja-asioita ennen kevättä, sillä EU:n uusi asetus vaatii toimenpiteitä kaikilta yrityksiltä, isoista yrityksistä pk-yrityksiin ja yksinyrittäjiin.

Tietosuoja-asetus tarkoittaa käytännössä sitä, että yrityksen hallussa olevien henkilötietojen osalta on tehtävä suunnitelma, miten henkilötietoja suojataan ja kuinka asianosaisilla on mahdollisuus tutustua niihin.

Mikä tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on ja kuinka suunnitelman kartoittaminen kannattaa aloittaa? Asiasta on lisää tietoa uusimmassa Puumala-lehdessä.

