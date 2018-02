”Mieluummin Puumalaan kuin Sveitsin Alpeille”

22.2.2018

Sveitsissä asuvat Anna ja Ruedi Kull-Pulkkinen viettivät kymmenen päivää Niinisaaressa, Saimaan rannalla. Puumala on Annalle tuttu jo lapsuudesta lähtien ja yhdessä pariskunta on vieraillut paikkakunnalla joka kesä viime 20 vuoden ajan.

Kull-Pulkkiset liikkuivat päivittäin paljon luonnossa. He kävivät kävelemässä metsässä ja järven jäällä moottorikelkkojen tekemiä jälkiä pitkin. Mutta mikä olikaan loman kohokohta ja miksi he ylipäätänsä tulivat talviloman viettoon mielummin Puumalaan kuin Alpeille? Senkin luet tuoreimmasta lehdestä.

