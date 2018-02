8.2.2018

Hoitoalan henkilöstö aloitti tiistaina työtaistelutoimet. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sairaanhoitajat ja lähihoitajat eivät tee ylitöitä eivätkä vaihda työvuorolistaan merkittyjä työaikoja. Tämä koskee myös Puumalaa. Käytännössä ongelmia voi syntyä, jos työntekijöitä jää sairauslomille. Kiistassa on kyse rahasta. Ja miksipä ei olisi, sillä alan keskusteluissa vilahtaa yhä useasti kutsumusammatti-termi. Sitä ei sentään kai työnantajapuoli ole tohdinnut käyttää.

Mutta juuri tähän termiin kiteytyy yhteiskunnan ja hoitoalan henkilökunnan suhde ja alan matalat palkat. Kautta historian säästöjä on revitty niiden selkänahasta, jotka ovat tehneet inhimillisesti hyvin tärkeää työtä. Hoitoalalla on oltu myös läsnä ihmisenä ihmiselle silloin, kun kukaan ei ole enää välittänyt sairaasta, vanhenevasta tai kuolevasta.

Hoitajat ovat myös parantaneet monet, pelastaneet kitumiselta ja kuolemalta. Silti tästä työstä ei makseta tarpeeksi.

Raha on arvostuksen mitta, ei juhlapuhe. Yhteiskunnassa on opittu luottamaan vain velvollisuudentunteeseen ja lähimmäisenrakkauteen. Olisi oikeasti jo aika maksaa niistä.

Sama koskee omaishoitoa. Siinä yhteiskunta laskee myös rakkauden varaan. Jos teoretisoidaan, että kaikki omaishoitajat jättäisivät hoidettavansa, niin yhteiskunnan sote-puoli olisi kaaoksessa. Kustannukset olisivat huikaisevat. Tietenkään ei näin käy, koska ihmiset välittävät läheisistään. Mikään velvoite heillä ei kuitenkaan nykyisenkaltaisessa yhteiskunnassa ole hoivata. Se on yhteiskunnan tehtävä. Kylmää ajattelua, mutta juuri sitä harrastaa yhteiskunta. Karmivintahan tässäkin on se, että yhteiskunta muodostuu meistä. Joku ja jotkut päättävät jossakin, mikä on arvokasta. Usein näyttää siltä, että varsinkaan vanhojen ja sairaiden elämä ei enää ole. No, hehän ovatkin kulueriä enää nykytilassaan. Kuolema toisi yhteiskunnalle isot säästöt. Toivottavasti sitä ei ainakaan hiljaa toivota. Hoitajat varmasti tekevät kaikkensa. Alipalkattuinakin.

Kari Kauppinen