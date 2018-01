Vaalikuumetta

25.1.2018

”Merja Kyllönen vieroksui ilmaista ylöspitoa vaativia erivärisiä maahanmuuttajia”, otsikoi Satakunnan Kansa viime viikolla. Presidenttiehdokas Kyllönen tarkoitti tietenkin Suomeen saapuneita isopandoja, Lumia ja Pyryä. Otsikossa oli ripausta reilumpi annos joko huumoria, klikkijournalismia tai huonoa makua. Epäilen, että kaikkia niitä tasaisesti. Lehti pahoitteli ja korjasi otsikon.

Merja Kyllösen ansioksi voidaan lukea myös se, että hän on onnistunut julkisesti arvioimaan ulkoministeri Timo Soinin olevan ”tantraseksin ja kuumakivihoidon tarpeessa” ilman, että asiasta on noussut sen suurempaa kohua. Jokainen voi kuvitella millaista keskustelua kävisimme, jos Soini olisi osoittanut samat sanat Kyllöselle.

Mutta mikäpä pandoilla ja Kyllösellä on Suomessa ollessa, kunhan vain selviävät hengissä luonnonilmiöistämme, kuten vaikkapa viime viikon ”lumi-infernosta”. Iltalehden otsikoinnin ansiosta pääkaupunkiseudun autoilijat osasivat sentään varautua lumen harjaamiseen auton tuulilasin päältä. Erityisen syvälle lumihankeen on siltikin uponnut Helsingin piispa Teemu Laajasalo, jonka taannoinen vierailu maakunnassamme vakuutti kirkon jäsenet Savonlinnan hotellitarjonnan riittävästä, ehkä liiankin hyvästä, tasosta. ”Pidän erittäin hyvänä, että viranomaiset tutkivat asian”, Laajasalo totesi. RAY:n entisen hallintojohtajan Alpo Rivinojan mukaan tämä lause on selkosuomeksi ”Voi per***een, per***een, per**le.” Jäämme odottamaan jatkokertomusta.

Piispahan ei jäänyt paitsi edes istuvan presidentin epäsuorilta moitteilta. Niinistö korosti Laajasalolle, että yhteisistä rahoista tulee pitää parempaa huolta kuin omista. Ehdokas Väyrysellä tämä tarkoittaisi sitä, ettei hänen komennossaan valtion kassasta käytettäisi rahaa mihinkään: niin hyvin hän omia rahojaan tunnetusti varjelee. Joka tapauksessa olemme tilanteessa, jossa presidenttiehdokkaiden on syytä ottaa selvä kanta sellaisiin asioihin, jotka eivät presidentille kuulu, ja pitää samanaikaisesti kieli mahdollisimman keskellä suuta asioissa, jotka presidentin toimivaltaan kuuluvat.

Presidentin toimivallan muuttuessa on vaalin merkitys selvästi pienentynyt. Presidentti Kekkonen aloitti vuonna 1956 presidenttitaipaleensa samanaikaisesti yleislakon kanssa. Mahdollisesti ensimmäisellä kierroksella uudelleenvalittava Niinistö saa tyytyä aktiivimallimielenosoitukseen, joka sekin järjestetään vasta virkaanastujaisia seuraavana päivänä.

Matias Hilden